Pakistanda əməliyyatlar zamanı 40-dan çox döyüşçü zərərsizləşdirilib
Digər ölkələr
- 30 yanvar, 2026
- 15:04
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin cənub-qərbində döyüşçülərin iki sığınacağına basqınlar edərək ümumilikdə 41 silahlını zərərsizləşdiriblər.
"Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə hərbi idarə bildirib.
Bəyanata əsasən, Bəlucistan əyalətinin Pəncqur rayonunda keçirilən ilk əməliyyat nəticəsində 30 döyüşçü öldürülüb, həmin əyalətin Xarnay rayonunda keçirilən ikinci əməliyyatda isə daha 11 nəfər öldürülüb.
Hər iki əməliyyat cümə axşamı baş tutub, Pakistan tərəfi heç bir əsgərini itirməyib.
Hərbçilər vurğulayıblar ki, öldürülənlər Hindistanın dəstəklədiyi qruplaşmanın üzvləri idilər.
Həmçinin qeyd olunub ki, döyüşçülər təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı çoxsaylı hücumlarda və bank soyğunlarında iştirak etmişdilər.
Son xəbərlər
20:19
İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edibDigər ölkələr
20:15
ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
20:01
Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıbRegion
19:45
Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
19:35
Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildiribDigər
19:27
Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıbKomanda
19:26
Foto
Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edibXarici siyasət
19:20
Belçika səfiri: Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona fayda verirİnfrastruktur
19:06