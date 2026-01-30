Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Пакистане военные ликвидировали более 40 боевиков в ходе рейдов

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 14:39
    В Пакистане военные ликвидировали более 40 боевиков в ходе рейдов

    Пакистанские силы безопасности провели рейды на два убежища боевиков на юго-западе страны, ликвидировав в общей сложности 41 боевика.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщило военное ведомство.

    Согласно заявлению, в результате первого рейда в районе Панджгур провинции Белуджистан было убито 30 боевиков, а в ходе второй операции в районе Харнай провинции Белуджистан еще 11.

    Оба рейда состоялись в четверг, ни один солдат не погиб с пакистанской стороны.

    Военные заявили, что убитые входили в группировку, поддерживаемую Индией. Также отмечается, что боевики были причастны к многочисленным нападениям на силы безопасности и ограблениям банков.

    Пакистан боевики рейд Белуджистан
    Pakistanda əməliyyatlar zamanı 40-dan çox döyüşçü zərərsizləşdirilib
