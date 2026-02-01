Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb
Ekologiya
- 01 fevral, 2026
- 20:49
Günəşdə ən yüksək səviyyəli partlayış qeydə alınıb.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiyası Laboratoriyası məlumat yayıb.
"X səviyyəsi az əvvəl aşılıb. Günəşdə ən yüksək səviyyəli partlayış baş verib", – açıqlamada qeyd olunub.
"Yaxın zamanlarda yeni hadisələrin baş verməsi ehtimalının böyük" olduğu qeyd edilib.
