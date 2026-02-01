İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb

    Ekologiya
    • 01 fevral, 2026
    • 20:49
    Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb

    Günəşdə ən yüksək səviyyəli partlayış qeydə alınıb.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiyası Laboratoriyası məlumat yayıb.

    "X səviyyəsi az əvvəl aşılıb. Günəşdə ən yüksək səviyyəli partlayış baş verib", – açıqlamada qeyd olunub.

    "Yaxın zamanlarda yeni hadisələrin baş verməsi ehtimalının böyük" olduğu qeyd edilib.

    Bildirilib ki, yaxın vaxtlarda yeni böyük hadisələrin baş vermə ehtimalı yüksəkdir.

    Günəşdə partlayış Rusiya Elmlər Akademiyası Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu
