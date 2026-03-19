Şuşada Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə konsert proqramı keçirilib
İncəsənət
- 19 mart, 2026
- 20:43
Şuşa şəhərində Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə konsert proqramı keçirilib.
"Report"un Şuşaya ezam olunan Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bahar bayramının gəlişi Şuşada da silsilə tədbirlərlə qeyd edilib.
Gün boyu davam edən tədbirlərin sonunda bayram konserti təşkil edilib.
Yerli incəsənət nümayəndələrilə yanaşı, respublikanın bir çox tanınmış incəsənət ustalarının da çıxışları olub.
Son xəbərlər
21:04
"Sabah" qələbə qazanaraq Premyer Liqada liderliyini möhkəmləndiribFutbol
20:59
Bakı Avarçəkmə və Kanoe İdman Klubunda tələbələr üçün təlim keçirilibFərdi
20:52
Tramp Yaxın Şərqə qoşun göndərmək barədə danışıbDigər ölkələr
20:48
SEPAH: ABŞ-nin bazalarına raket zərbələri endirilibRegion
20:43
Foto
Şuşada Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə konsert proqramı keçirilibİncəsənət
20:30
Takaiçi: Yaxın Şərqdəki vəziyyətə görə dünya iqtisadiyyatına ciddi ziyan dəyəcəkDigər ölkələr
20:24
İsrail İranın Hayfadakı NEZ-ə zərbələrini təsdiqləyib – YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:19
Erlinq Holann yeni dünya şahmat çempionatına investor olubFutbol
20:14