    Сильнейшая вспышка зафиксирована на Солнце

    Экология
    • 01 февраля, 2026
    • 20:01
    Сильнейшая вспышка зафиксирована на Солнце

    Вспышка высшего класса отмечена на Солнце.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    "Пробило X уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса", - говорится в сообщении.

    Отмечается "большая вероятность новых крупных событий в самое ближайшее время".

    Вспышка на солнце
    Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb
    Лента новостей