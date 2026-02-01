Сильнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
Экология
- 01 февраля, 2026
- 20:01
Вспышка высшего класса отмечена на Солнце.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Пробило X уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса", - говорится в сообщении.
Отмечается "большая вероятность новых крупных событий в самое ближайшее время".
