Сильнейшая вспышка зафиксирована на Солнце

Вспышка высшего класса отмечена на Солнце.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Пробило X уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса", - говорится в сообщении.

Отмечается "большая вероятность новых крупных событий в самое ближайшее время".