    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 15:38
    Зеленский: Российские нефтяные танкеры по-прежнему курсируют вдоль берегов Европы

    Российские нефтяные танкеры по-прежнему свободно курсируют вдоль берегов Европы, а сообщники помогают Москве обходить санкции.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "У [президента РФ Владимира] Путина все еще есть гарантии финансовой стабильности. И значительная часть этих гарантий находится здесь, в Европе, в европейских морях. Я имею в виду, что российские нефтяные танкеры по-прежнему свободно курсируют вдоль берегов Европы - в Балтийском море, в Северном море, в Средиземном море. В общей сложности Россия использует более тысячи танкеров", - сказал он.

    Он также заявил, что у Москвы остаются "сообщники" по всему миру, которые помогают обходить санкции и поставляют компоненты для российского вооружения.

    Президент Украины добавил, что обсуждал эту проблему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, рассматривается обновление европейского законодательства, которое позволило бы не только задерживать российские танкеры, но и блокировать их, а также конфисковывать, по аналогии с действиями США против "теневого" флота.

    Владимир Зеленский российско-украинская война теневой флот Мюнхенская конференция по безопасности
    Zelenski: Rusiya neft tankerləri hələ də Avropa sahilləri boyunca sərbəst hərəkət edir
    Лента новостей