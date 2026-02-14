Zelenski: Rusiya neft tankerləri hələ də Avropa sahilləri boyunca sərbəst hərəkət edir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 15:46
    Rusiya neft tankerləri hələ də sərbəst şəkildə Avropa sahilləri boyunca hərəkət edir, şəriklər isə Moskvaya sanksiyalardan yayınmaqda kömək edirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Münxen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.

    "Putinin (Rusiya Prezidenti Vladimir Putin – red.) hələ də maliyyə sabitliyi zəmanətləri var. Və bu zəmanətlərin böyük bir hissəsi burada, Avropada, Avropa dənizlərindədir. Mən Rusiya neft tankerlərinin hələ də Avropa sahilləri boyunca - Baltik dənizində, Şimal dənizində, Aralıq dənizində sərbəst hərəkət etməsini nəzərdə tuturam. Ümumilikdə, Rusiya mindən çox tankerdən istifadə edir", - o deyib.

    Prezident, həmçinin qeyd edib ki, Moskvanın bütün dünyada sanksiyalardan yayınmağa kömək edən və Rusiya silahları üçün komponentlər tədarük edən "şərikləri" var.

    Ukrayna Prezidenti əlavə edib ki, bu problemi Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayenlə müzakirə edib. Onun sözlərinə görə, Avropa qanunvericiliyinin yenilənməsi nəzərdən keçirilir ki, bu da Rusiya tankerlərini təkcə saxlamağa deyil, həm də bloklamağa, eləcə də ABŞ-nin "kölgə" donanmasına qarşı addımlarına analoji olaraq müsadirə etməyə imkan verəcək.

