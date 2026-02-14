Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

    Экология
    • 14 февраля, 2026
    • 15:39
    В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

    На автомобильных дорогах Азербайджана 14 февраля ожидается ухудшение видимости из-за погодных условий.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что из-за тумана преимущественно в горных и предгорных районах на автомагистралях ожидается снижение дальности видимости до 500–1000 метров.

    дороги туман видимость на дорогах служба гидрометеорологии
    Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    15:42

    Зеленский: Россия на Донбасском направлении несет потери в размере 156 солдат за каждый километр

    Другие страны
    15:39

    В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

    Экология
    15:38

    Зеленский: Российские нефтяные танкеры по-прежнему курсируют вдоль берегов Европы

    Другие страны
    15:27

    Зеленский в Мюнхене выступил с резкой критикой в адрес властей Ирана

    Другие страны
    15:25

    Зеленский: В Украине не осталось ни одной не неповрежденной Россией электростанции

    Другие страны
    15:22

    Азербайджан представит планы развития космической отрасли в Узбекистане

    ИКТ
    14:58

    В Нахчыване число отравившихся угарным газом достигло 7 - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:40

    Закир Гасанов призвал уделить особое внимание инновационным технологиям в армии

    Армия
    14:36

    Минобороны: На освобожденных территориях восстановлено более 570 км дорог в 2025г

    Внутренняя политика
    Лента новостей