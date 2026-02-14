Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq
Ekologiya
- 14 fevral, 2026
- 15:13
Azərbaycanın avtomobil yollarında fevralın 14-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Belə ki, gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
