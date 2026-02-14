İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    • 14 fevral, 2026
    • 15:13
    Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

    Azərbaycanın avtomobil yollarında fevralın 14-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Belə ki, gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

    yollarda görünüş məhdudlaşma dumanlı hava şəraiti

    Son xəbərlər

    15:25
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Marmara Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

    Elm və təhsil
    15:20

    "Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi yayda komandasını dəyişməyə hazırlaşır

    Futbol
    15:13

    Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:06

    Azərbaycan Avstraliyadan kürü əvəzediciləri almağa başlayıb

    Biznes
    14:42
    Foto

    "Ekran-efirdə ədəbi tələffüz və publisistik üslub" mövzusunda təlim təşkil olunub

    Media
    14:40

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların proqramı bəlli olub

    Komanda
    14:37

    Naxçıvanda dəm qazından zəhərlənənlərin sayı 7-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:24

    Ursula fon der Lyayen: Yeni texnologiyalar NATO və Aİ-nin müdafiə sahəsində əməkdaşlığını gücləndirməyə kömək edəcək

    Digər ölkələr
    14:24

    "Mançester Siti" İtaliya klubunun müdafiəçisini 50 milyon avroya transfer etmək istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti