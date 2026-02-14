Зеленский в Мюнхене выступил с резкой критикой в адрес властей Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в адрес властей Ирана в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Report, в частности Зеленский заявил, что именно дроны "Шахед", которые Иран поставляет России, "убивают украинцев".

"Украина не имеет общей границы с Ираном. У нас никогда не было конфликта интересов с иранским режимом. Но иранские дроны "Шахед", которые они продали России, убивают наших людей - украинцев - и разрушают нашу инфраструктуру", - сказал Зеленский.

По его словам, Иран "уже причинил и еще может причинить больше вреда, чем многие другие режимы за целое столетие".

"И все же этот режим по-прежнему существует и надеется пережить все, даже этот кризис. Режимам, подобным иранскому, нельзя давать времени. Когда у них есть время, они лишь убивают больше. Их нужно останавливать немедленно", - заявил он.