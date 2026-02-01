Azərbaycan şahmatçısı Niderlanddakı turnirdə üçüncü yeri tutub
Fərdi
- 01 fevral, 2026
- 21:15
Azərbaycan şahmatçısı Aydın Süleymanlı Niderlandda keçirilən "Tata Steel Challengers" beynəlxalq turnirində uğurlu çıxış edib.
"Report"un məlumatına görə, o, 13 turda 9 xal toplaya bilib.
Şahmatçı yekunda yarışı üçüncü pillədə başa vurub.
