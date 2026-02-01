İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan şahmatçısı Niderlanddakı turnirdə üçüncü yeri tutub

    Fərdi
    • 01 fevral, 2026
    • 21:15
    Azərbaycan şahmatçısı Niderlanddakı turnirdə üçüncü yeri tutub

    Azərbaycan şahmatçısı Aydın Süleymanlı Niderlandda keçirilən "Tata Steel Challengers" beynəlxalq turnirində uğurlu çıxış edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, 13 turda 9 xal toplaya bilib.

    Şahmatçı yekunda yarışı üçüncü pillədə başa vurub.

    Şahmat üçüncü yer Aydın Süleymanlı
    Азербайджанский шахматист занял третье место на турнире в Нидерландах

    Son xəbərlər

    21:15

    Azərbaycan şahmatçısı Niderlanddakı turnirdə üçüncü yeri tutub

    Fərdi
    21:13

    Bəlucistana hücumlardan sonra Pakistan 100-dən çox silahlını məhv edib

    Digər ölkələr
    21:08

    Cəlilabadda əmiləri tərəfindən baltalanan yeniyetmələrdən biri ölüb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    20:58

    "The Guardian": Kubada yanacaq çatışmazlığı müşahidə olunur

    Digər ölkələr
    20:49

    Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb

    Ekologiya
    20:42

    Şirvan–Salyan Regional Mədəniyyət İdarəsinin binası Biləsuvardan Salyana köçürüləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    20:39

    Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətində dron hücumu nəticəsində azı 15 nəfər həlak olub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:37

    WSJ: ABŞ İranın cavab zərbəsi ehtimalına görə Yaxın Şərqdə HHM sistemlərini gücləndirir

    Digər ölkələr
    20:33

    Əraqçi: ABŞ ilə gözlənilən müharibənin qarşısını almaq mümkündür

    Region
    Bütün Xəbər Lenti