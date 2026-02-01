Азербайджанский шахматист занял третье место на турнире в Нидерландах
Индивидуальные
- 01 февраля, 2026
- 21:29
Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы занял третье место на международном турнире Tata Steel Challengers в Нидерландах.
Как передает Report, гроссмейстер смог набрать 9 очков в 13 турах.
Первое место досталось американцу Энди Вудварду, вторым стал украинец Василий Иванчук.
Последние новости
22:35
Еврейская школа в Париже подверглась нападению вандаловДругие страны
22:24
The Hill: Частичный шатдаун в США продлится как минимум еще два дняДругие страны
22:09
Власти Камбоджи задержали более 2 тыс. иностранцев в мошенническом центреДругие страны
21:52
Трамп надеется на договоренности между США и ИраномДругие страны
21:38
Армия Израиля заявила о нанесении новых ударов по югу ЛиванаДругие страны
21:29
Азербайджанский шахматист занял третье место на турнире в НидерландахИндивидуальные
21:22
Один из подростков, подвергшихся нападению дяди в Джалилабаде, скончался - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
21:18
Глава индийского генштаба прибыл с визитом в АрмениюВ регионе
20:58