    Азербайджанский шахматист занял третье место на турнире в Нидерландах

    Индивидуальные
    • 01 февраля, 2026
    • 21:29
    Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы занял третье место на международном турнире Tata Steel Challengers в Нидерландах.

    Как передает Report, гроссмейстер смог набрать 9 очков в 13 турах.

    Первое место досталось американцу Энди Вудварду, вторым стал украинец Василий Иванчук.

    Azərbaycan şahmatçısı Niderlanddakı turnirdə üçüncü yeri tutub
