    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın pley-offdakı rəqibi bəlli olub

    Futbol
    • 30 yanvar, 2026
    • 15:24
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağın pley-offdakı rəqibi bəlli olub

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil-qərargahında atılan püşkün nəticəsinə əsasən, Azərbaycan çempionunun rəqibi "Nyukasl" (İngiltərə) olub.

    Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv ilk matçını evdə, cavab oyununu isə səfərdə keçirəcək. Pley-off mərhələsinin görüşləri fevralın 17-18-i və 24-25-də baş tutacaq. "Köhlən atlar" bu raundu adlayacağı təqdirdə 1/8 finalda "Barselona" (İspaniya) və ya "Çelsi"yə (İngiltərə) rəqib olacaq.

    Qeyd edək ki, Ağdam təmsilçisi Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsini 10 xalla 22-ci pillədə başa vurub.

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" узнал соперника по плей-офф
    Qarabag set to face Newcastle in Champions League play-offs

