    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" узнал соперника по плей-офф

    Футбол
    • 30 января, 2026
    • 15:38
    Лига чемпионов УЕФА: Карабах узнал соперника по плей-офф

    Определился соперник азербайджанского клуба "Карабах" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, по итогам жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, команда из Агдама встретится с английским клубом "Ньюкасл".

    Подопечные Гурбана Гурбанова проведут первый матч на домашнем поле, ответная встреча состоится в гостях. Игры плей-офф запланированы на 17-18 и 24-25 февраля.

    В случае выхода в 1/8 финала, "Карабах" сыграет с "Барселоной" (Испания) или "Челси" (Англия).

    Отметим, что "Карабах" завершил общий этап Лиги чемпионов с 10 очками, заняв 22-е место.

    плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ФК "Карабах" жеребьевка ФК "Ньюкасл" Гурбан Гурбанов
    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın pley-offdakı rəqibi bəlli olub
    Qarabag set to face Newcastle in Champions League play-offs
