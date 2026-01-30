Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" узнал соперника по плей-офф
Футбол
- 30 января, 2026
- 15:38
Определился соперник азербайджанского клуба "Карабах" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, по итогам жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, команда из Агдама встретится с английским клубом "Ньюкасл".
Подопечные Гурбана Гурбанова проведут первый матч на домашнем поле, ответная встреча состоится в гостях. Игры плей-офф запланированы на 17-18 и 24-25 февраля.
В случае выхода в 1/8 финала, "Карабах" сыграет с "Барселоной" (Испания) или "Челси" (Англия).
Отметим, что "Карабах" завершил общий этап Лиги чемпионов с 10 очками, заняв 22-е место.
