США могут еще месяц продолжать удары по позициям ИГИЛ в Сирии

Военные США могут продолжить удары по позициям ИГИЛ в Сирии еще несколько недель.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили источники изданию NBC.

По словам двух американских чиновников, операции против боевиков могут продлиться от нескольких недель до месяца.

Согласно информации, целями последних ударов США по Сирии стали объекты, где ИГИЛ пыталась восстановить свой потенциал. Американские военные планируют ликвидировать эти силы и уничтожить инфраструктуру террористической организации в крупном масштабе.

Позднее ВВС Иордании подтвердили участие в операции: иорданские самолеты атаковали позиции ИГИЛ на юге Сирии, поддерживая действия американских войск.