В Венесуэле обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате

    Экипаж танкера с нефтью был насильственно похищен Соединенными Штатами в международных водах.

    Как передает Report, об этом говорится в коммюнике правительства Венесуэлы, опубликованном в Telegram-канале вице-президента, министра углеводородов республики Делси Родригес.

    Отмечается, что судно было захвачено американской стороной.

    "Боливарианская Республика Венесуэла осуждает захват и кражу еще одного частного судна, перевозившего венесуэльскую нефть, и насильственное похищение экипажа, совершенные военнослужащими Соединенных Штатов Америки", - говорится в документе.

    Помимо этого, Венесуэла назвала произошедшее вопиющим нарушением международного права. Власти страны предупредили о намерении добиться наказания виновных через ООН и прочие организации.

