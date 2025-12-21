Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Силы безопасности Сирии задержали семь террористов ИГ

    Силы безопасности переходного правительства Сирии раскрыли в районе Дарайя в пригороде Дамаска ячейку террористической группировки ИГИЛ и задержали семь боевиков.

    Как передает Report, об этом сообщило МВД арабской республики.

    По данным ведомства, силы внутренней безопасности совместно с разведслужбой провели операцию в районе Дарайя, в ходе которой уничтожили ячейку ИГИЛ. Силовики задержали семь террористов, включая главаря ячейки. Также были изъяты различные виды оружия, боеприпасы и наличные денежные средства.

    Отметим, что 19 декабря военный министр США Пит Хегсет сообщил, что американские военные начали операцию Hawkeye Strike против боевиков ИГИЛ на территории Сирии. По данным источников NBC News, Вашингтон планирует наносить удары по объектам террористов на протяжении нескольких недель.

    13 декабря Пентагон сообщил, что двое бойцов Нацгвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс.

