Алжир обсуждает признание французской колонизации преступной

    Национальная народная ассамблея Алжира проводит обсуждение законопроекта о признании колониальной политики Франции в XIX-XX веках преступной. Как передает Report, голосование по законопроекту запланировано на 24 декабря.

    Преступлением предлагается объявить "колонизацию Францией Алжира с начала агрессии 14 июня 1830 года и до 5 июля 1962 года, а также прямые и косвенные последствия, влияние которых сохранялось и после этой даты", говорится в тексте законопроекта.

    Ожидается, что законопроект примут 24 декабря, что станет первым случаем с момента создания плюралистического парламента в 1997 году, когда проект был полностью разработан законодателями. Как правило, законопроекты выносятся правительством, а Народная национальная ассамблея вносит небольшие поправки. Наблюдатели считают, что это придает закону больший представительский авторитет в условиях политических трений между Алжиром и Францией.

    Авторы законопроекта утверждают, что Франция как государство несет ответственность за антигуманные действия, преступления политического, экономического и гуманитарного характера, а также за нарушения международных норм и правил. Спикер парламента Ибрагим Бугали отметил, что такие инициативы не направлены против французского народа, а требуют установления исторической справедливости.

    Законопроект выделяет около 30 видов преступлений колониализма, включая внесудебные расправы, жестокие пытки местного населения, похищение людей, изнасилования и использование запрещенного оружия, а также проведение ядерных испытаний в алжирской Сахаре. Законопроект предполагает уголовное наказание за оскорбление национальной памяти, прославление или оправдание французского колониализма, с возможным сроком тюремного заключения от пяти до десяти лет.

    Əlcəzair Fransa müstəmləkəçiliyinin cinayət kimi tanınmasını müzakirə edir

