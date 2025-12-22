Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Израиль сообщил США о возможной атаке Ирана

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 04:48
    Израиль сообщил США о возможной атаке Ирана

    Израиль в минувшие выходные предупредил США, что ракетные учения Корпуса стражей Исламской революции Ирана могут быть подготовкой к атаке.

    Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

    По данным портала, начальник генштаба израильских вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир в телефонном разговоре сообщил главе Центрального командования США Брэду Куперу, что Израиль обеспокоен ракетными учениями, которые КСИР начал несколько дней назад.

    Замир отметил, что недавние ракетные перемещения Ирана и другие оперативные шаги могут быть прикрытием для внезапного нападения. Он призвал вооруженные силы США координировать с израильскими военными подготовку обороны.

    В воскресенье Купер прибыл в Тель-Авив, где провел встречу с Замиром и высшими должностными лицами армии обороны Израиля.

    "Вероятность иранской атаки составляет менее 50%, но никто не хочет рисковать и просто говорить, что это всего лишь учения", - заявил один из собеседников портала.

    В свою очередь американский источник сообщил, что разведка США в настоящее время не располагает данными о том, что иранская атака неизбежна.

    США Израиль Эяль Замир ракеты учения
    İsrail ABŞ-ni İranın mümkün hücumu barədə məlumatlandırıb

    Последние новости

    05:25

    К югу от Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    04:48

    Израиль сообщил США о возможной атаке Ирана

    Другие страны
    04:16

    Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги

    Другие страны
    03:59

    Алжир обсуждает признание французской колонизации преступной

    Другие страны
    03:24

    В Британию за год через Ла-Манш попали более 40 тысяч мигрантов

    Другие страны
    02:47

    Истребитель ВВС США перехватил самолет из-за приближения к резиденции Трампа

    Другие страны
    02:18

    Парламент Турции одобрил госбюджет на 2026 год

    В регионе
    01:56

    Израиль одобрил проект строительства новых еврейских поселений на Западном берегу

    Другие страны
    01:25

    Уиткофф: США и Украина обсудили следующие шаги и гарантии безопасности

    Другие
    Лента новостей