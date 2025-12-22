Израиль сообщил США о возможной атаке Ирана

Израиль в минувшие выходные предупредил США, что ракетные учения Корпуса стражей Исламской революции Ирана могут быть подготовкой к атаке.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным портала, начальник генштаба израильских вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир в телефонном разговоре сообщил главе Центрального командования США Брэду Куперу, что Израиль обеспокоен ракетными учениями, которые КСИР начал несколько дней назад.

Замир отметил, что недавние ракетные перемещения Ирана и другие оперативные шаги могут быть прикрытием для внезапного нападения. Он призвал вооруженные силы США координировать с израильскими военными подготовку обороны.

В воскресенье Купер прибыл в Тель-Авив, где провел встречу с Замиром и высшими должностными лицами армии обороны Израиля.

"Вероятность иранской атаки составляет менее 50%, но никто не хочет рисковать и просто говорить, что это всего лишь учения", - заявил один из собеседников портала.

В свою очередь американский источник сообщил, что разведка США в настоящее время не располагает данными о том, что иранская атака неизбежна.