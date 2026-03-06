ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Израильские военные заявили, что зафиксировали очередной запуск ракет с территории Ирана и приступили к их перехвату.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    "Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории", - отмечается в сообщении.

    В ведомстве добавили, что системы ПВО работают над перехватом ракет.

