ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана
- 06 марта, 2026
- 22:22
Израильские военные заявили, что зафиксировали очередной запуск ракет с территории Ирана и приступили к их перехвату.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что системы ПВО работают над перехватом ракет.
