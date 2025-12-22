В Австралии предложены ограничения на оборот оружия и запрет протестов

Парламент австралийского штата Новый Южный Уэльс рассматривает поправки, ограничивающие оборот огнестрельного оружия в регионе и позволяющие запрещать проведение акций протеста.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава правительства штата Крис Миннс.

По его словам, после одобрения парламентом поправки позволят полностью запретить публичную демонстрацию террористической символики и предоставят полиции более широкие полномочия для обеспечения безопасности во время публичных собраний. "Предусмотрены также самые жесткие изменения в сфере оборота огнестрельного оружия. Будет ограничен доступ к оружию повышенного риска, ужесточены правила лицензирования, хранения и надзора за его владельцами", - указал Миннс, выступая перед журналистами в Сиднее.

Отмечается, что изменения в закон, регулирующий оборот огнестрельного оружия, включат ограничение в 4 единицы оружия на человека (за исключением профессиональных стрелков, которым позволят владеть не более чем 10 единицами оружия), обязательное продление лицензий каждые два года, запрет на поясные магазины и требование об обязательном членстве в стрелковом клубе для владельцев оружия. Изменения в законах о протестах позволят главе полиции штата Новый Южный Уэльс запрещать проведение любых протестов на три месяца после террористической атаки, а также отказывать в проведении масштабных публичных акций как в определенном районе, так и по всему штату.

Ожидается, что 22 декабря законопроект будет принят нижней палатой парламента, а уже 23 декабря его поддержат депутаты верхней палаты.