    Brent подорожала до $60,95 за баррель

    Энергетика
    • 22 декабря, 2025
    • 09:46
    Цены на нефть поднимаются утром в понедельник после снижения в течении двух недель подряд.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    К 9:15 по бакинскому времени февральские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,79%), до $60,95 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на $0,65 (1,1%), до $60,47 за баррель.

    Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,46 (0,81%), до $56,98 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,58 (1%), до $56,52 за баррель.

    За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 1% на сохраняющихся опасениях избытка предложения на нефтяном рынке в следующем году. Неделей ранее падение составило примерно 4%.

