    Происшествия
    • 22 декабря, 2025
    • 10:04
    В пенитенциарных учреждениях Азербайджана началось исполнение акта об амнистии

    В Азербайджане началось исполнение акта амнистии, выдвинутого по инициативе президента Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, исполнение акта амнистии осуществляется в пенитенциарных учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

    Амнистия была инициирована президентом Ильхамом Алиевым, и на ее основе Милли Меджлис принял соответствующий закон.

    Согласно акту об амнистии, предусматривается освобождение от наказания или уголовной ответственности лиц, принимавших участие в боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, а также близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций, лиц, получивших инвалидность в результате военной провокации Республики Армения против гражданского населения, а также женщин, лиц, достигших 60 лет, лиц, являвшихся несовершеннолетними на момент совершения преступления, и других лиц.

    Наряду с этим, согласно документу, ряд лиц, приговоренных к наказанию в виде лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления, а также преступления, совершенные по неосторожности, будут освобождены от наказания или неотбытая часть их наказания будет сокращена.

    Инициированный президентом Азербайджанской Республики акт об амнистии станет крупнейшей амнистией по числу лиц, в отношении которых она применена, в том числе по числу осужденных, которые будут освобождены от наказания в виде лишения свободы. Ожидается, что акт об амнистии коснется в общей сложности более 20 тыс. человек: более 5 тысяч осужденных будут освобождены от наказания в виде лишения свободы, срок лишения свободы более чем 3 тыс. лиц, приговоренных к такому же наказанию, будет сокращен, более 7 тыс. осужденных будут освобождены от наказания в виде ограничения свободы, около 4 тыс. осужденных - от других наказаний, не связанных с лишением свободы, или от условных наказаний. Кроме того, более тысячи лиц будут освобождены от уголовной ответственности.

    В целом, исполнение акта об амнистии займет четыре месяца.

    Лента новостей