Глава МИД Китая призвал к прекращению огня в регионе Персидского залива

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал как можно скорее добиться прекращения огня в регионе Персидского залива, подчеркнув, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран Залива должны полностью уважаться.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И сделал это заявление сегодня в ходе телефонного разговора со своим кувейтским коллегой Джаррахом Джабером Аль-Ахмадом Аль-Сабахом, когда Иран в ответ на американо-израильскую бомбардировочную кампанию нанес удары в районе Персидского залива.

В отдельном телефонном разговоре Ван И заявил министру иностранных дел Бахрейна Абдуллатифу бин Рашиду Аль-Заяни, что Китай глубоко обеспокоен стремительно обостряющейся ситуацией и будет играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в регионе.