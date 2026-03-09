Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил ракетный удар по Турции
Внешняя политика
- 09 марта, 2026
- 19:48
9 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает Report, глава нашего государства осудил ракетную атаку на территорию Турецкой Республики, выразил поддержку братскому турецкому народу.
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Азербайджана за телефонный звонок и его позицию.
