Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил ракетный удар по Турции

    Внешняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 19:48
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил ракетный удар по Турции

    9 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как сообщает Report, глава нашего государства осудил ракетную атаку на территорию Турецкой Республики, выразил поддержку братскому турецкому народу.

    Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Азербайджана за телефонный звонок и его позицию.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган ракетный удар
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə raket hücumunu qınayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    19:50

    Страны G7 отложили высвобождение нефти из стратегических запасов

    Энергетика
    19:48

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил ракетный удар по Турции

    Внешняя политика
    19:43
    Фото

    Посольство Мексики в Иране отныне продолжит свою деятельность в Баку

    Внешняя политика
    19:38

    Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран

    Другие страны
    19:29

    Глава МИД Китая призвал к прекращению огня в регионе Персидского залива

    Другие страны
    19:29
    Фото
    Видео

    Вылетевший из Баку пассажирский самолет приземлился в Нахчыване - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    19:17

    МЭА призвало к экстренному высвобождению нефтяных резервов на встрече G7

    Другие страны
    19:11

    На сегодняшний день в Азербайджан из Ирана эвакуированы более 2 тыс. человек

    Внешняя политика
    19:03

    Fox: ФБР провело обыски у участников беспорядков у резиденции мэра Нью-Йорка

    Другие страны
    Лента новостей