Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə raket hücumunu qınayıb
Xarici siyasət
- 09 mart, 2026
- 19:25
Martın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Dövlətimizin başçısı Türkiyə Respublikasının ərazisinə qarşı həyata keçirilmiş raket hücumunu qınayıb, qardaş Türkiyə xalqına dəstəyini ifadə edib.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan telefon zənginə və mövqeyinə görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını bildirib.
Son xəbərlər
19:55
Video
Türkiyə Prezidentindən İrana çağırış: Qan tökülməsinə qarşıyıqRegion
19:52
İrandakı vəziyyətlə əlaqədar Türkiyədə bütün qurumlar yüksək hazırlıq vəziyyətindədirRegion
19:48
ABŞ-ın hələlik İrana qoşun göndərmək planı yoxdurDigər ölkələr
19:44
Merts: Yaxın Şərqdəki gərginliyə görə enerji resurslarının bahalaşmasından narahatıqEnergetika
19:39
Foto
Meksikanın İrandakı səfirliyi fəaliyyətini Bakıda davam etdirəcəkXarici siyasət
19:26
Foto
Video
Bakıdan havaya qalxan sərnişin təyyarəsi Naxçıvana eniş edib - YENİLƏNİB-2İnfrastruktur
19:25
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə raket hücumunu qınayıbXarici siyasət
19:25
BƏƏ-də helikopter qəzasında iki hərbçi həlak olubDigər ölkələr
19:07
Foto