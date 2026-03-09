Paşinyan Fransaya işgüzar səfərə gedib
Digər ölkələr
- 09 mart, 2026
- 22:18
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Fransaya işgüzar səfərə gedib.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, martın 10-da Parisdə Nüvə Enerjisi Sammitinə qatılacaq, martın 11-də isə Strasburqa səfər edəcək.
Qeyd olunur ki, Ermənistanın Baş naziri Avropa Parlamentində (AP) çıxış edəcək. Səfər çərçivəsində Paşinyan AP-nin sədri Roberta Metsola ilə görüşəcək.
Son xəbərlər
23:02
İranda Pəyam Nur Universitetinin 15 tələbəsi ölübRegion
22:51
"USS Gerald R. Ford" təyyarədaşıyan gəmisi Hind okeanına istiqamətlənibDigər ölkələr
22:38
Kamal Xərrazi: Vaşinqton artıq iki dəfə Tehranı aldadıbRegion
22:27
Premyer Liqa: "Neftçi" "Turan Tovuz"a məğlub olubFutbol
22:18
Paşinyan Fransaya işgüzar səfərə gedibDigər ölkələr
22:00
Video
Ərdoğan: İrandakı savaş Cənubi Qafqazdan Asiya və Avropaya qədər yayıla bilərRegion
21:52
Foto
Gəncədə ağır yol qəzası baş verib, yaralılar varHadisə
21:51
İranın Ankaradakı səfiri XİN-ə çağırılıbRegion
21:49