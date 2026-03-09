İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 22:18
    Paşinyan Fransaya işgüzar səfərə gedib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Fransaya işgüzar səfərə gedib.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, martın 10-da Parisdə Nüvə Enerjisi Sammitinə qatılacaq, martın 11-də isə Strasburqa səfər edəcək.

    Qeyd olunur ki, Ermənistanın Baş naziri Avropa Parlamentində (AP) çıxış edəcək. Səfər çərçivəsində Paşinyan AP-nin sədri Roberta Metsola ilə görüşəcək.

    Nikol Paşinyan Fransa Roberta Metsola Nüvə Enerjisi Sammiti
    Пашинян отправился с рабочим визитом во Францию
    Pashinyan embarks on working visit to France

