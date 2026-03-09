Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом во Францию.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, 10 марта в Париже он примет участие в Саммите по ядерной энергетике, а 11 марта посетит Страсбург.

Отмечается, что армянский премьер выступит с речью в Европейском парламенте. В рамках визита Пашинян также проведет встречу с председателем ЕП Робертой Метсолой.