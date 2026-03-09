Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Пашинян отправился с рабочим визитом во Францию

    09 марта, 2026
    22:07
    Пашинян отправился с рабочим визитом во Францию

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом во Францию.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, 10 марта в Париже он примет участие в Саммите по ядерной энергетике, а 11 марта посетит Страсбург.

    Отмечается, что армянский премьер выступит с речью в Европейском парламенте. В рамках визита Пашинян также проведет встречу с председателем ЕП Робертой Метсолой.

    Никол Пашинян Европарламент Франция рабочий визит Армения
    Paşinyan Fransaya işgüzar səfərə gedib
    Pashinyan embarks on working visit to France
