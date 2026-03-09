Пашинян отправился с рабочим визитом во Францию
В регионе
- 09 марта, 2026
- 22:07
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом во Францию.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, 10 марта в Париже он примет участие в Саммите по ядерной энергетике, а 11 марта посетит Страсбург.
Отмечается, что армянский премьер выступит с речью в Европейском парламенте. В рамках визита Пашинян также проведет встречу с председателем ЕП Робертой Метсолой.
