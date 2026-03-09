На сегодняшний день в Азербайджан из Ирана эвакуированы более 2 тыс. человек

С 8:00 28 февраля по 18:00 9 марта из Ирана в Азербайджан в общей сложности было эвакуировано 2 057 человек.

Как сообщает Report, 362 из них являются гражданами Азербайджана.

Среди иностранцев, эвакуированных через азербайджанскую границу, 594 гражданина Китая, 291 - России, 174 - Таджикистана, 137 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 26 - Испании, 29 - Ирана, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, 16 - Франции, 15 - Германии, 13 - Грузии, по 12 - Венгрии, Узбекистана и Польши, по 10 - Болгарии, Демократической Республики Конго и Нигерии, 8 - Бразилии, 9 - Великобритании, 8 - Казахстана, 10 - Беларуси, 6 - ОАЭ, 6 - Словакии, 8 - Канады, 6 - Бельгии, по 5 - Сербии, Афганистана, Чехии, Швейцарии и Австрии, 6 - Румынии, по 4 - Бахрейна, Иордании, Шри-Ланки, Украины, Турции, Кувейта и Бангладеш, по 3 - Филиппин, Катара, Мексики, Финляндии и Хорватии, по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Судана, Индии, Кипра, Словении, Швеции и США, а также по 1 гражданину Австралии, Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии и Египта.

После прохождения всех необходимых процедур они безопасно пересекли границу и въехали на территорию Азербайджана.

Отметим, что процесс эвакуации осуществляется в соответствии с надлежащими процедурными правилами и требованиями безопасности. На пограничном пункте пропуска "Астара" созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного прохождения граждан, и процесс продолжается поэтапно в течение дня.