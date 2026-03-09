Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 19:43
    Посольство Мексики в Иране отныне продолжит свою деятельность в Баку.

    Как сообщает южное бюро Report, об этом заявил эвакуированный в Азербайджан посол Мексики в Иране Гильермо Алехандро Пуэнте Ордорика.

    В беседе с представителями СМИ посол отметил, что Азербайджан является дружественной страной, и подчеркнул наличие двусторонних связей между Мексикой и Азербайджаном.

    "Мое правительство поручило мне разместить наше посольство здесь при поддержке правительства Азербайджана и посольства Азербайджана в Мексике. Поэтому я и моя команда находимся здесь. Как видно, ситуация в Иране сложная, и это одна из причин нашего прибытия сюда.

    Азербайджан - очень дружественная страна. Между Мексикой и Азербайджаном существуют очень хорошие двусторонние отношения. Я действительно довольно часто приезжаю в Азербайджан. За годы работы послом в Иране я несколько раз бывал здесь. Однако на этот раз, как я уже сказал, я прибыл в Баку вместе со своей командой, чтобы работать отсюда и оказывать поддержку мексиканской общине в Иране. Мы надеемся, что ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, в ближайшее время будет урегулирована мирным путем".

