Посольство Мексики в Иране отныне продолжит свою деятельность в Баку.

Как сообщает южное бюро Report, об этом заявил эвакуированный в Азербайджан посол Мексики в Иране Гильермо Алехандро Пуэнте Ордорика.

В беседе с представителями СМИ посол отметил, что Азербайджан является дружественной страной, и подчеркнул наличие двусторонних связей между Мексикой и Азербайджаном.

"Мое правительство поручило мне разместить наше посольство здесь при поддержке правительства Азербайджана и посольства Азербайджана в Мексике. Поэтому я и моя команда находимся здесь. Как видно, ситуация в Иране сложная, и это одна из причин нашего прибытия сюда.

Азербайджан - очень дружественная страна. Между Мексикой и Азербайджаном существуют очень хорошие двусторонние отношения. Я действительно довольно часто приезжаю в Азербайджан. За годы работы послом в Иране я несколько раз бывал здесь. Однако на этот раз, как я уже сказал, я прибыл в Баку вместе со своей командой, чтобы работать отсюда и оказывать поддержку мексиканской общине в Иране. Мы надеемся, что ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, в ближайшее время будет урегулирована мирным путем".