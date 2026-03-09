Meksikanın İrandakı səfirliyi fəaliyyətini Bakıda davam etdirəcək
- 09 mart, 2026
- 19:39
Meksikanın İrandakı səfirliyi bundan sonra fəaliyyətini Bakıda davam etdirəcək.
"Report"un cənub bürosunun məlumatına görə, bunu Azərbaycana təxliyə olunan Meksikanın İrandakı səfiri Guillermo Alejandro Puente Ordorica bildiribş
Səfir media nümayəndələrinə açıqlamasında Azərbaycanın dost ölkə olduğunu bildirib və Meksika ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələrin mövcud olduğunu qeyd edib:
"Hökumətim mənə göstəriş verib ki, səfirliyimizi Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycanın Meksika səfirliyinin dəstəyi ilə burada yerləşdirək. Buna görə mən və komandam buradayıq. Göründüyü kimi, İranda vəziyyət mürəkkəbdir və bu bizim buraya gəlməyimizin səbəblərindən biridir.
Azərbaycan çox dost ölkədir. Meksika ilə Azərbaycan arasında çox yaxşı ikitərəfli münasibətlər mövcuddur. Mən həqiqətən tez-tez Azərbaycana gəlirəm. İran səfirinin vəzifəsində olduğum illərdə də buraya bir neçə dəfə gəlmişəm. Lakin bu dəfə, dediyim kimi, komandamla birlikdə Bakıda işləməyə, İrandakı Meksika icmasına dəstək verməyə gəlmişəm. Ümid edirik ki, hazırda müşahidə etdiyimiz bu vəziyyət tezliklə sülh yolu ilə həllini tapacaq".