Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 19:38
Вашингтон пока не рассматривает вопрос об отправке американских военных в Иран для охраны ядерных объектов в Исфахане.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post, отвечая на вопрос о возможных планах по развертыванию войск США с целью охраны иранского подземного объекта по обогащению урана.
"Мы не принимали никаких решений по этому поводу. Мы и близко к этому не подошли", - ответил Трамп.
Как отмечает издание, американский лидер также предпочел не раскрывать подробностей того, как он планирует выстраивать отношения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.
