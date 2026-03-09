Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран

Вашингтон пока не рассматривает вопрос об отправке американских военных в Иран для охраны ядерных объектов в Исфахане.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post, отвечая на вопрос о возможных планах по развертыванию войск США с целью охраны иранского подземного объекта по обогащению урана.

"Мы не принимали никаких решений по этому поводу. Мы и близко к этому не подошли", - ответил Трамп.

Как отмечает издание, американский лидер также предпочел не раскрывать подробностей того, как он планирует выстраивать отношения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.