    Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран

    09 марта, 2026
    19:38
    Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран

    Вашингтон пока не рассматривает вопрос об отправке американских военных в Иран для охраны ядерных объектов в Исфахане.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post, отвечая на вопрос о возможных планах по развертыванию войск США с целью охраны иранского подземного объекта по обогащению урана.

    "Мы не принимали никаких решений по этому поводу. Мы и близко к этому не подошли", - ответил Трамп.

    Как отмечает издание, американский лидер также предпочел не раскрывать подробностей того, как он планирует выстраивать отношения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.

