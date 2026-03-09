ABŞ-ın hələlik İrana qoşun göndərmək planı yoxdur
- 09 mart, 2026
- 19:48
Vaşinqton hələlik İsfahandakı nüvə obyektlərini qorumaq üçün İrana Amerika qoşunlarının göndərilməsini düşünmür.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "New York Post" qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirib.
"Bu barədə heç bir qərar verməmişik. Biz buna yaxın da deyilik", - deyə o əlavə edib.
Nəşrin qeyd etdiyi kimi, Amerika lideri həmçinin İranın yeni ali rəhbəri Müctəba Xamenei ilə münasibətləri necə qurmağı planlaşdırdığının təfərrüatlarını açıqlamamağı seçib.
