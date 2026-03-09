İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ-ın hələlik İrana qoşun göndərmək planı yoxdur

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 19:48
    ABŞ-ın hələlik İrana qoşun göndərmək planı yoxdur

    Vaşinqton hələlik İsfahandakı nüvə obyektlərini qorumaq üçün İrana Amerika qoşunlarının göndərilməsini düşünmür.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "New York Post" qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Bu barədə heç bir qərar verməmişik. Biz buna yaxın da deyilik", - deyə o əlavə edib.

    Nəşrin qeyd etdiyi kimi, Amerika lideri həmçinin İranın yeni ali rəhbəri Müctəba Xamenei ilə münasibətləri necə qurmağı planlaşdırdığının təfərrüatlarını açıqlamamağı seçib.

    ABŞ İran ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран

    Son xəbərlər

    19:55
    Video

    Türkiyə Prezidentindən İrana çağırış: Qan tökülməsinə qarşıyıq

    Region
    19:52

    İrandakı vəziyyətlə əlaqədar Türkiyədə bütün qurumlar yüksək hazırlıq vəziyyətindədir

    Region
    19:48

    ABŞ-ın hələlik İrana qoşun göndərmək planı yoxdur

    Digər ölkələr
    19:44

    Merts: Yaxın Şərqdəki gərginliyə görə enerji resurslarının bahalaşmasından narahatıq

    Energetika
    19:39
    Foto

    Meksikanın İrandakı səfirliyi fəaliyyətini Bakıda davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    19:26
    Foto
    Video

    Bakıdan havaya qalxan sərnişin təyyarəsi Naxçıvana eniş edib - YENİLƏNİB-2

    İnfrastruktur
    19:25

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə raket hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    19:25

    BƏƏ-də helikopter qəzasında iki hərbçi həlak olub

    Digər ölkələr
    19:07
    Foto

    İrandan fevralın 28-dən indiyədək Azərbaycana 2 057 nəfər təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti