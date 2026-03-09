Fox: ФБР провело обыски у участников беспорядков у резиденции мэра Нью-Йорка
- 09 марта, 2026
- 19:03
Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания в домах задержанных ранее активистов, участвовавших в протестах и беспорядках рядом с резиденцией мэра Нью-Йорка.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.
По его сведениям, ведомство расследует инцидент с применением самодельных взрывных устройств в ходе протестов как "вероятный террористический акт". Задержанные, указывает телеканал, делали заявления в поддержку террористической организации ИГИЛ.
Ранее полиция Нью-Йорка сообщила о задержании шести человек в ходе протестов и беспорядков рядом с резиденцией мэра американского мегаполиса Зохрана Мамдани, в том числе двух подозреваемых в попытке применить самодельные взрывные устройства.
