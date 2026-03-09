Fox: ФБР провело обыски у участников беспорядков у резиденции мэра Нью-Йорка

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 19:03
    Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания в домах задержанных ранее активистов, участвовавших в протестах и беспорядках рядом с резиденцией мэра Нью-Йорка.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

    По его сведениям, ведомство расследует инцидент с применением самодельных взрывных устройств в ходе протестов как "вероятный террористический акт". Задержанные, указывает телеканал, делали заявления в поддержку террористической организации ИГИЛ.

    Ранее полиция Нью-Йорка сообщила о задержании шести человек в ходе протестов и беспорядков рядом с резиденцией мэра американского мегаполиса Зохрана Мамдани, в том числе двух подозреваемых в попытке применить самодельные взрывные устройства.

    Нью-Йорк мэр города Зохран Мамдани беспорядки протесты расследование
