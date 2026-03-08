В Нью-Йорке у резиденции мэра задержаны шесть протестующих

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Полицейские Нью-Йорка задержали шесть человек в ходе протестов и беспорядков рядом с резиденцией мэра американского мегаполиса.

    Как передает Report, об этом сообщила комиссар городской полиции Джессика Тиш в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале нью-йоркской полиции.

    По ее словам, в субботу недалеко от дома мэра проходило две акции протеста, в одной из которых приняли участие около 20 человек, в другой - порядка 125 человек. В какой-то момент между двумя группами начались стычки: участник первого протеста применил перцовый баллончик против группы противников. Вскоре его задержали.

    Затем один из участников протеста бросил в сторону другой группы зажигательное устройство, однако полиция пресекла действия протестующих.

    "В общей сложности в субботу произведено шесть задержаний в связи с этими событиями. В том числе задержаны двое человек, понесшие ответственность за применение устройств, человек, применивший ранее в ходе протеста перцовый баллончик, и произведено еще несколько задержаний, связанных с нарушением общественного порядка и созданием помех движению транспорта", - сказала Тиш.

    По словам комиссара, "пока нет указаний на то, что [инциденты] связаны с военными действиями в Иране".

