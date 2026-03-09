AZAL возобновляет прямые рейсы из Баку в Нахчыван

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 9 марта 2026 года возобновляет прямые авиарейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку.

Об этом Report сообщили в авиакомпании.

Согласно расписанию, на сегодня из Баку запланированы четыре рейса - в 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00. Обратные вылеты из Нахчывана предусмотрены в 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00.

С 10 марта полеты по данному направлению будут выполняться в штатном режиме по обычному расписанию.

Отметим, что полеты по этому маршруту были приостановлены 5 марта после дроновой атаки из Ирана по Нахчыванской Автономной Республике.

В связи с этим AZAL с 5 марта запустила пассажирские авиаперевозки из Баку в Нахчыван и в обратном направлении через турецкий Ыгдыр. Из аэропорта Ыгдыра в Нахчыван и в обратном направлении пассажиров доставляли специальные автобусы.