    AZAL Naxçıvana birbaşa uçuşları bərpa edib

    İnfrastruktur
    • 09 mart, 2026
    • 11:58
    AZAL Naxçıvana birbaşa uçuşları bərpa edib

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) martın 9-dan Bakıdan Naxçıvan istiqamətində birbaşa uçuşları bərpa edir.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    AZAL-ın 9 mart 2026-cı il tarixinə Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə planlaşdırılmış uçuş cədvəli:

    Reys

    Bakıdan qalxma

    Naxçıvandan qalxma

    J2 2251 / 2252

    18:00

    20:00

    J2 2253 / 2254

    19:00

    21:00

    J2 2255 / 2256

    20:00

    22:00

    J2 2257 / 2258

    21:00

    23:00

    Qeyd edək ki, 10 mart 2026-cı il tarixindən etibarən Naxçıvan istiqamətində uçuşlar ştat rejimdə (ənənəvi qaydada) həyata keçirilməyə davam edəcək.

    AZAL mövcud vəziyyəti diqqətlə izləməyə davam edir və reyslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün bütün lazımi tədbirləri görür. Sərnişinlər uçuş cədvəlindəki dəyişikliklər barədə operativ şəkildə məlumatlandırılacaqlar.

    Əlavə sual yaranarsa, [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə aviaşirkətə müraciət etmək mümkündür.

    Azərbaycan Naxçıvan sərnişin daşıma AZAL
    AZAL возобновляет прямые рейсы из Баку в Нахчыван
    AZAL resumes direct flights from Baku to Nakhchivan

