Gəncədə ağır yol qəzasında 11 nəfər yaralanıb
- 09 mart, 2026
- 21:52
Gəncə şəhəri ərazisində baş verən ağır yol qəzasında 11 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Şah İsmayıl Xətai prospektində" VAZ-21010" və "Great Wall" markalı avtomobillər toqquşub.
Hadisə nəticəsində 2007-ci il təvəllüdlü İsgəndər Yusifov, 2009-cu il təvəllüdlü Əli Bağırov, 1975-ci il təvəllüdlü Anar Musazadə, 2009-cu il təvəllüdlü Ə. Bağırov, 2007-ci il təvəllüdlü İ. Yusibov, 1975-ci il təvəllüdlü A. Musazadə, 2009-cu il təvəllüdlü N. Musazadə, 2006-cı il təvəllüdlü A .Rəhimov, 2011-ci il təvəllüdlü A. Musazadə və 1977-ci il təvəllüdlü V. Həsənova və 2009-cu il təvəllüdlü Nərmin Musazadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.
Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıblar, vəziyyətləri kafi qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.