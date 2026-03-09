В тяжелом ДТП в Гяндже пострадали семь человек

На проспекте Шах Исмаил Хатаи в городе Гянджа столкнулись автомобили марок "ВАЗ-21010" и Great Wall.

Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие Э.Багиров (2009 года рождения), И.Юсибов (2007 г.р.), А.Мусазаде (1975 г.р.), Н.Мусазаде (2009 г.р.), А.Рагимов (2006 г.р.), А.Мусазаде (2011 г.р.), В.Гасанова (1977 г.р.) были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.