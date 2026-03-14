Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Gəncə"ni səfərdə məğlub edib

    • 14 mart, 2026
    • 16:06
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sabah Gəncəni səfərdə məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Gəncə" "Sabah"ı qəbul edib.

    Gəncə İdman Sarayında reallaşan qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə bitib - 87:73.

    Günün ikinci görüşündə "Abşeron Lions" "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək.

    Xatırladaq ki, tura martın 15-də yekun vurulacaq. Əvvəlki matçlarda "Ordu" "Sumqayıt"ı (121:98), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (83:67), "Quba" "Lənkəran"ı (95:88) məğlub edib.

