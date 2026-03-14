Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını yarım il müddətinə uzadıb
Digər ölkələr
- 14 mart, 2026
- 15:49
Avropa İttifaqının 27 ölkəsinin səfirləri 2,6 mindən çox rusiyalı fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiyalar siyahısının yarım il müddətinə uzadılması barədə qərarı razılaşdırıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a Brüsseldəki diplomatik mənbə bildirib.
"Daimi nümayəndələr (Aİ-nin 27 ölkəsinin Brüsseldəki nümayəndələri) Rusiyaya qarşı qara siyahının sentyabrın 15-dək uzadılması məsələsində kompromisə nail olublar. Bu qərar qara siyahıdan istisnaları nəzərdə tutmur", - o deyib.
Qeyd olunur ki, əvvəllər Aİ Məhkəməsinin öz xeyrinə qərar çıxarmasına nail olan maliyyəçi Mixail Fridman sanksiya siyahısında qalıb.
