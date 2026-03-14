    Xarici siyasət
    • 14 mart, 2026
    • 15:46
    Pakistanın İrandakı səfirliyinin əməkdaşı: Azərbaycanlılar çox yaxşı ev sahibidir

    Pakistanın İrandakı səfirliyinin Azərbaycana təxliyə olunan əməkdaşı Nadeem Basit Xan azərbaycanlıların çox yaxşı ev sahibi olduğunu söyləyib.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, o bunu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Mən indicə Azərbaycana gəldim. Buradakı insanlar çox yaxşıdırlar, çox yaxşı ev sahibidirlər, eyni zamanda, çox səmimidirlər", - o vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, fevralın 28-dən bu günə kimi İrandan Azərbaycana ümumilikdə 141 Pakistan vətəndaşı təxliyə olunub.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Bu səbəbdən bir çox xarici ölkə vətəndaşlarının İrandan təxliyəsi Azərbaycan ərazisi vasitəsilə həyata keçirilir.

    Son xəbərlər

    16:46

    Azərbaycan 2 ayda Türkiyədən geyim idxalına 9,5 milyon dollara yaxın vəsait xərcləyib

    Biznes
    16:22

    Serbiya 2040-cı ildən sonra nüvə elektrik stansiyalarının ümumi gücünü 1 000 MVt-a çatdıra bilər

    Energetika
    16:19

    Sobyanin: HHM sistemləri Moskvaya yaxınlaşan 16 PUA-nı vurub - YENİLƏNİB

    Region
    16:14

    Fars körfəzindəki 24 Hindistan gəmisindən ikisi Hörmüz boğazından keçib

    Digər ölkələr
    16:06

    Yalçın Rəfiyev: Müharibələr iqlim böhranını daha da kəskinləşdirir

    Ekologiya
    16:06

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Gəncə"ni səfərdə məğlub edib

    Komanda
    15:57

    Ülviyyə Fətəliyeva Buxarada keçirilən beynəlxalq şahmat turnirinin qalibi olub

    Fərdi
    15:49

    Arpadarai: Gənclər iqlim qərarlarının qəbulunda iştirak etməlidir

    Ekologiya
    15:49

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını yarım il müddətinə uzadıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti