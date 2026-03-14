    Yalçın Rəfiyev: Müharibələr iqlim böhranını daha da kəskinləşdirir

    Müharibələr iqlim böhranını dərinləşdirən əsas faktorlardandır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Qoşulmama Hərəkatının Bakıdakı ofisində çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın irəli sürdüyü COP atəşkəsi təşəbbüsü təkcə qlobal sülh axtarışı deyil, həm də iqlim dəyişmələri ilə mübarizənin mühüm tərkib hissəsidir.

    Y.Rəfiyev bildirib ki, silahlı münaqişələr ətraf mühitə ciddi zərər vurur:

    "Məhz bu səbəbdən, xüsusilə indiki çətin dövrdə atəşkəs təşəbbüsünün reallaşması bizim üçün prioritet xarakter daşıyır".

    Ялчын Рафиев: Войны еще больше обостряют климатический кризис
    Yalchin Rafiyev: Wars intensify climate crisis

    Son xəbərlər

    16:46

    Azərbaycan 2 ayda Türkiyədən geyim idxalına 9,5 milyon dollara yaxın vəsait xərcləyib

    Biznes
    16:22

    Serbiya 2040-cı ildən sonra nüvə elektrik stansiyalarının ümumi gücünü 1 000 MVt-a çatdıra bilər

    Energetika
    16:19

    Sobyanin: HHM sistemləri Moskvaya yaxınlaşan 16 PUA-nı vurub - YENİLƏNİB

    Region
    16:14

    Fars körfəzindəki 24 Hindistan gəmisindən ikisi Hörmüz boğazından keçib

    Digər ölkələr
    16:06

    Yalçın Rəfiyev: Müharibələr iqlim böhranını daha da kəskinləşdirir

    Ekologiya
    16:06

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Gəncə"ni səfərdə məğlub edib

    Komanda
    15:57

    Ülviyyə Fətəliyeva Buxarada keçirilən beynəlxalq şahmat turnirinin qalibi olub

    Fərdi
    15:49

    Arpadarai: Gənclər iqlim qərarlarının qəbulunda iştirak etməlidir

    Ekologiya
    15:49

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını yarım il müddətinə uzadıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti