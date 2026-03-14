    Ялчын Рафиев: Войны еще больше обостряют климатический кризис

    Войны являются одним из основных факторов, углубляющих климатический кризис.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев во время выступления в бакинском офисе Движения неприсоединения.

    По его словам, выдвинутая Азербайджаном инициатива перемирия COP - это не только поиск глобального мира, но и важная составная часть борьбы с изменением климата.

    Я. Рафиев отметил, что вооруженные конфликты наносят серьезный ущерб окружающей среде:

    "Именно по этой причине, особенно в нынешний сложный период, реализация инициативы о перемирии носит для нас приоритетный характер".

    Yalçın Rəfiyev: Müharibələr iqlim böhranını daha da kəskinləşdirir
    Yalchin Rafiyev: Wars intensify climate crisis
