Ялчын Рафиев: Войны еще больше обостряют климатический кризис
Экология
- 14 марта, 2026
- 16:15
Войны являются одним из основных факторов, углубляющих климатический кризис.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев во время выступления в бакинском офисе Движения неприсоединения.
По его словам, выдвинутая Азербайджаном инициатива перемирия COP - это не только поиск глобального мира, но и важная составная часть борьбы с изменением климата.
Я. Рафиев отметил, что вооруженные конфликты наносят серьезный ущерб окружающей среде:
"Именно по этой причине, особенно в нынешний сложный период, реализация инициативы о перемирии носит для нас приоритетный характер".
