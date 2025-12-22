Минздрав: В Азербайджане зафиксирован сезонный рост случаев ОРВИ и гриппа

В связи с похолоданием в Азербайджане в последние дни наблюдается сезонный рост распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство здравоохранения.

Ведомство отмечает, что изменения погодных условий, длительное пребывание в закрытых помещениях и ослабление иммунной системы создают условия для широкого распространения этих инфекций.

"В настоящее время наиболее распространенные среди населения острые респираторные вирусные инфекции обычно сопровождаются высокой температурой, кашлем, болью в горле, общей слабостью и иногда осложнениями. Для лиц, входящих в группу риска – пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и детей – эти инфекции могут вызывать более серьезные осложнения", - говорится в сообщении.

Миздрав напоминает, что в борьбе с острыми респираторными вирусными инфекциями профилактические меры, особенно вакцинация, играют важную роль.

"С целью усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ среди населения Министерством здравоохранения в Азербайджан завезены полностью безопасные и высококачественные вакцинные препараты против гриппа производства компании Sanofi Pasteur (Франция)", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения призывает граждан, особенно лиц из групп риска, к ответственному поведению и вакцинации против сезонного гриппа, отмечая, что эта процедура является полностью бесплатной и проводится в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторные и поликлинические услуги населению по месту жительства или работы.

Гражданам также рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки, использовать медицинские маски в закрытых и многолюдных помещениях, оставаться дома при появлении симптомов заболевания, избегать самолечения и своевременно обращаться к врачу.