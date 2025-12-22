Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Турецкий фонд "Маариф" откроет новые кампусы в Гяндже и Нахчыване

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 16:59
    Турецкий фонд Маариф откроет новые кампусы в Гяндже и Нахчыване

    Турецкий образовательный фонд "Маариф" планирует расширить деятельность в Азербайджане за счет открытия новых кампусов в Гяндже и Нахчыване.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, выступая на 12-м заседании Совместной азербайджано-турецкой межправительственной комиссии.

    Он напомнил, что подписанная 15 июня 2021 года Шушинская декларация подняла отношения между Азербайджаном и Турцией до уровня стратегического партнерства. По его словам, достижение такого уровня сотрудничества стало возможным благодаря решительности и общему стратегическому видению президентов двух стран.

    Йылмаз подчеркнул, что Турция и Азербайджан намерены и далее укреплять взаимодействие, прежде всего в рамках Организации тюркских государств, расширяя его как на региональном, так и на международном уровне ради благополучия всего тюркского мира.

    Вице-президент отметил, что в процессе углубления сотрудничества важнейшую роль играет образовательная сфера, а одним из ключевых институтов, реализующих эту стратегию на практике, является фонд "Маариф".

    "Дети Азербайджана - это наши дети, а их будущее - наше общее будущее. Именно с таким пониманием действует фонд "Маариф". В этих целях фонд планирует расширить свою деятельность в Азербайджане путем создания новых кампусов в Гяндже и Нахчыване", - добавил он.

    Турция фонд "Маариф" Джевдет Йылмаз межправкомиссия образование
    Türkiyə Maarif Vəqfi Gəncə və Naxçıvanda yeni kampuslar açacaq
    Turkish Maarif Foundation plans new campuses in Ganja, Nakhchivan

    Последние новости

    17:52

    Турция ожидает начала реализации второго этапа плана Трампа по Газе в начале 2026г

    Другие страны
    17:41

    Прокурор запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в терроризме Карена Аванесяна

    Происшествия
    17:35

    Лукашенко заявил, что в Беларуси будет максимум 10 "Орешников"

    Другие страны
    17:34
    Фото

    Джейхун Байрамов принял Владанку Андрееву в связи с завершением ее дипмиссии

    Внешняя политика
    17:28

    Украинские БПЛА атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе

    Другие страны
    17:27

    Проведение WUF13 в Баку подтверждает роль страны в глобальной повестке урбанизации - МНЕНИЕ

    Внешняя политика
    17:24

    Али Асадов: Транзитные перевозки между Азербайджаном и Турцией продолжают расти

    Инфраструктура
    17:19

    Иран планирует запустить три спутника собственной разработки 28 декабря

    Другие страны
    17:16

    Джевдет Йылмаз назвал главные цели экономсотрудничества Анкары и Баку

    Бизнес
    Лента новостей