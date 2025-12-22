Турецкий фонд "Маариф" откроет новые кампусы в Гяндже и Нахчыване

Турецкий образовательный фонд "Маариф" планирует расширить деятельность в Азербайджане за счет открытия новых кампусов в Гяндже и Нахчыване.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, выступая на 12-м заседании Совместной азербайджано-турецкой межправительственной комиссии.

Он напомнил, что подписанная 15 июня 2021 года Шушинская декларация подняла отношения между Азербайджаном и Турцией до уровня стратегического партнерства. По его словам, достижение такого уровня сотрудничества стало возможным благодаря решительности и общему стратегическому видению президентов двух стран.

Йылмаз подчеркнул, что Турция и Азербайджан намерены и далее укреплять взаимодействие, прежде всего в рамках Организации тюркских государств, расширяя его как на региональном, так и на международном уровне ради благополучия всего тюркского мира.

Вице-президент отметил, что в процессе углубления сотрудничества важнейшую роль играет образовательная сфера, а одним из ключевых институтов, реализующих эту стратегию на практике, является фонд "Маариф".

"Дети Азербайджана - это наши дети, а их будущее - наше общее будущее. Именно с таким пониманием действует фонд "Маариф". В этих целях фонд планирует расширить свою деятельность в Азербайджане путем создания новых кампусов в Гяндже и Нахчыване", - добавил он.