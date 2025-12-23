Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Госдеп одобрил возможную продажу Дании ракет за $951 млн

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 04:38
    Госдеп одобрил возможную продажу Дании ракет за $951 млн

    Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании ракет класса воздух - воздух за $951 млн.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

    В заявлении отмечается, что власти Дании ранее запросили у США возможность приобрести 236 ракет AMRAAM-ER (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile - Extended Range), а также связанное с ними оборудование. В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит безопасность союзника по НАТО".

    Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутых ракет. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

    Ранее в этом месяце Госдеп также одобрил потенциальную продажу Дании ракет класса воздух - воздух средней дальности AIM-120C-8 за $730 млн и системы боевого управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны IBCS (Integrated Battle Command System) с сопутствующим материально-техническим обеспечением за $3 млрд.

    США Дания продажа оружия
    Dövlət Departamenti Danimarkaya 951 milyon dollara "hava-hava" raketlərinin satışını təsdiqləyib

    Последние новости

    05:44

    Сборная Египта установила рекорд Кубка африканских наций

    Футбол
    05:06

    Великобритания запретит приготовление живых лобстеров и крабов в кипятке

    Это интересно
    04:38

    Госдеп одобрил возможную продажу Дании ракет за $951 млн

    Другие страны
    04:33

    В Техасе потерпел крушение самолет ВМС Мексики

    Другие страны
    04:21

    Стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум

    Финансы
    03:50

    У берегов Турции задержаны 62 нелегальных мигранта

    В регионе
    03:12

    Трамп: США оставят себе нефть с перехваченных венесуэльских танкеров

    Другие страны
    02:32

    Трамп объявил о планах строительства двух "крупнейших кораблей" для ВМС

    Другие страны
    02:05

    Правительственные силы работают над эвакуацией населения в Алеппо

    Другие страны
    Лента новостей