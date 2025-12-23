Госдеп одобрил возможную продажу Дании ракет за $951 млн

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании ракет класса воздух - воздух за $951 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В заявлении отмечается, что власти Дании ранее запросили у США возможность приобрести 236 ракет AMRAAM-ER (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile - Extended Range), а также связанное с ними оборудование. В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит безопасность союзника по НАТО".

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутых ракет. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Ранее в этом месяце Госдеп также одобрил потенциальную продажу Дании ракет класса воздух - воздух средней дальности AIM-120C-8 за $730 млн и системы боевого управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны IBCS (Integrated Battle Command System) с сопутствующим материально-техническим обеспечением за $3 млрд.