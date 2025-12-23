Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Макрон заявил о поддержке суверенитета Дании в вопросе Гренландии

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 13:42
    Макрон заявил о поддержке суверенитета Дании в вопросе Гренландии

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Дании в вопросе Гренландии.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "В Нууке (столица Гренландии) я подтвердил непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Дании в вопросе Гренландии. Гренландия принадлежит своему народу, а Дания выступает ее гарантом. Я присоединяюсь к голосу Европы, выражая нашу полную солидарность", - отметил президент Франции.

    Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лендри специальным посланником в Гренландии.

    Ранее сообщалось, что США разработали план захвата Гренландии, в основе которого лежит не силовой сценарий, а работа с общественным мнением гренландцев.

