Макрон заявил о поддержке суверенитета Дании в вопросе Гренландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Дании в вопросе Гренландии.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"В Нууке (столица Гренландии) я подтвердил непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Дании в вопросе Гренландии. Гренландия принадлежит своему народу, а Дания выступает ее гарантом. Я присоединяюсь к голосу Европы, выражая нашу полную солидарность", - отметил президент Франции.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лендри специальным посланником в Гренландии.

Ранее сообщалось, что США разработали план захвата Гренландии, в основе которого лежит не силовой сценарий, а работа с общественным мнением гренландцев.