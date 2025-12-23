Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Агдаме сдан в пользование отель Hilton Garden Inn Agdam

    23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Hilton Garden Inn Agdam в городе Агдам.

    Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о созданных здесь условиях.

    Было отмечено, что отель, расположенный на территории площадью более 2 гектаров, состоит из трех блоков – двух-, шести- и семиэтажного. В здании отеля на 287 мест имеется 127 номеров различного класса. Здесь также функционируют ресторан, зона общественного питания, конференц-зал, зал для мероприятий и банкетный зал, созданы крытый бассейн, спортзал. На территории отеля проведены масштабные работы по благоустройству. Здесь постоянной работой обеспечены 120 человек. Новый отель расположен недалеко от Агдамского железнодорожного и автобусного комплекса, Агдамского центра мугама, Агдамского промышленного парка и других объектов социальной инфраструктуры.

    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в 2022 году приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиничного комплекса в городе Агдам. В феврале этого года они ознакомились со строительными работами, проводимыми в комплексе.

    Одним из основных направлений в рамках строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, определено формирование туристической инфраструктуры в регионе. С этой целью ведется строительство отелей и гостиничных комплексов, отвечающих современным требованиям, создаются необходимые условия для реализации туристического потенциала. Все эти работы выполняются в соответствии с "I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики". Отели спроектированы с учетом природного ландшафта территории, соответствуют экологическим стандартам и самым современным принципам обслуживания. Туристические объекты создают широкие возможности для комфортного размещения и отдыха туристов. Строительство отелей также придает импульс росту экономической активности, созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательства в этих регионах. Проделанная работа позволит Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам занять важное место на туристической карте страны.

    Ильхам Алиев Hilton Garden Inn Agdam отель открытие
