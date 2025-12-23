Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Минэкологии Азербайджана состоялась встреча с турецкой делегацией

    Экология
    • 23 декабря, 2025
    • 18:53
    В Минэкологии Азербайджана состоялась встреча с турецкой делегацией

    В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана прошла рабочая встреча с турецкой делегацией во главе с замминистра сельского и лесного хозяйства Абдулкадиром Полатом.

    Как сообщает Report, в ходе встречи первый замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов обсудил с турецкой стороной ход реализации проекта Турецко-азербайджанского международного учебного центра лесного хозяйства и "умного питомника" в Джебраильском районе.

    Стороны также обменялись мнениями о текущих процессах в рамках реализации проекта и рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Отметим, что делегация Турции находится в Баку для участия в 12-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и II Азербайджано-Турецком инвестиционном форуме.

